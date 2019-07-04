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РИА Новости

В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе

Вчера, 14:21
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© РИА НовостиПатруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
© РИА Новости
ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Украина препятствовала полноценной работе миссии ПА ОБСЕ в зоне конфликта на Востоке страны, которая находилась там для подготовки доклада о положении дел по правам человека в регионе, сообщила представитель Швейцарии в Ассамблее Маргарет Кинер Неллен.
В июне Неллен и ее коллега, представляющий Кипр в ПА ОБСЕ, посетили Донбасс, чтобы оценить обстановку в регионе. Визит для подготовки доклада состоялся при поддержке Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"К сожалению, было невозможно получить необходимое разрешение от украинских властей, чтобы получить доступ на территории, которые не контролируются правительством. Этот факт ограничил объем нашей миссии. Мы надеемся, что в скором времени наша ассамблея сможет оценить ситуацию в Донецке и Луганске с положением дел по правам человека. Но пока в полной мере мы этого сделать не могли", - сказала Неллен на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ.
Она также сообщила, что в целом доклад содержит "драматические выводы". По ее словам, в регионе продолжают фиксировать случаи огнестрельных ранений.
Глава российской делегации Петр Толстой в свою очередь выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось побывать на "другой стороне конфликта" — территориях, не контролируемых украинскими властями.
"Все-таки, уважаемые коллеги, мы – свидетели войны властей Украины с собственным народом, с частью своей территории, которая не согласилась с результатами государственного переворота, произошедшего в 2014 году. Что касается гуманитарной ситуации, то она действительно ужасна. И это тоже результат Киевских властей", - сказал Толстой.
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