Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T14:17Z
https://ria.ru/20190704/1556203865.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155618/46/1556184694_2:0:960:539_1036x0_80_0_0_1ad3ca4ee08daed1abcd648027c7fc09.jpg
РИА Новости
Туризм

Извержение вулкана Стромболи не помешает отдыху туристов, заявили в АТОР

Вчера, 14:17
563
© Фото : Pixabay/camuxВулкан Стромболи в Тирренском море
Вулкан Стромболи в Тирренском море
© Фото : Pixabay/camux
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Извержение вулкана на итальянском острове Стромболи никак не помешает пляжному и экскурсионному отдыху туристов, находящихся на Сицилии, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, ликвидируют последствия самого сильного за последние 20 лет извержения вулкана. По данным туроператоров, это событие никак не помешает пляжному и экскурсионному отдыху туристов, находящихся на Сицилии", - сказала Ломидзе.
По информации туроператоров, Стромболи не входит в экскурсионные маршруты, поэтому организованных туристов там нет, уточнила Ломидзе. Принудительной эвакуации не было: после двух сильных взрывов активность вулкана пошла на спад, тем не менее, в четверг туристы еще покидали остров на паромах. По оценке местных властей, на Стромболи находилось несколько десятков немецких туристов, добавила она.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил в среду, что вулкан на острове Стромболи, находящемся к северу от Сицилии, выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. Кроме того, сообщалось о нескольких возгораниях на острове. Представители службы гражданской обороны заявили, что людей извержение не затронуло.
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
3 июля, 22:51
В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи
100000
Обсудить 0
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАссоциация туроператоров РоссииРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
РИА
Новости
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Лента
новостей
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Вулкан Стромболи в Тирренском море
В Италии погиб турист при извержении вулкана Стромболи
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
Лента новостейМолния