Извержение вулкана Стромболи не помешает отдыху туристов, заявили в АТОР

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Извержение вулкана на итальянском острове Стромболи никак не помешает пляжному и экскурсионному отдыху туристов, находящихся на Сицилии, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, ликвидируют последствия самого сильного за последние 20 лет извержения вулкана. По данным туроператоров, это событие никак не помешает пляжному и экскурсионному отдыху туристов, находящихся на Сицилии", - сказала Ломидзе.

По информации туроператоров, Стромболи не входит в экскурсионные маршруты, поэтому организованных туристов там нет, уточнила Ломидзе. Принудительной эвакуации не было: после двух сильных взрывов активность вулкана пошла на спад, тем не менее, в четверг туристы еще покидали остров на паромах. По оценке местных властей, на Стромболи находилось несколько десятков немецких туристов, добавила она.