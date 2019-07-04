В СК Белоруссии назвали основную версию ЧП в Минске

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что версия о некачественных фейерверках как причине чрезвычайного происшествия во время салюта в Минске является основной.

В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске в результате четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.

"Случай исключительный, ранее таких ситуаций не фиксировалось. В качестве основной рассматривается версия о том, что фейерверочные изделия были некачественными", - сказал Носкевич телеканалу ОНТ.

Он подтвердил, что нештатная ситуация возникла с мортирами калибра 195 миллиметра.

"Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра, просчитать разлет (осколков - ред.) в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается", - добавил глава СК.