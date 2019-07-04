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РИА Новости

В СК Белоруссии назвали основную версию ЧП в Минске

Вчера, 14:16
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что версия о некачественных фейерверках как причине чрезвычайного происшествия во время салюта в Минске является основной.
В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске в результате четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
"Случай исключительный, ранее таких ситуаций не фиксировалось. В качестве основной рассматривается версия о том, что фейерверочные изделия были некачественными", - сказал Носкевич телеканалу ОНТ.
Он подтвердил, что нештатная ситуация возникла с мортирами калибра 195 миллиметра.
"Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Произошедшее выходило за рамки таких ситуаций, все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра, просчитать разлет (осколков - ред.) в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно. Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается", - добавил глава СК.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Вчера, 13:44
Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске
По данным Минобороны республики, подрывы фейерверков произошли в трех из шести мест, где производился салют в Минске. Предположительной причиной произошедшего там назвали некачественные заряды одного из калибров пиротехники, но рассматриваются и другие версии. В Минобороны заявили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). Комментарием компании РИА Новости не располагает.
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ЧП во время салюта в МинскеМинскБелоруссияВ мире
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