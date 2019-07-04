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РИА Новости

Доклад ПА ОБСЕ по делу Немцова представят летом 2020 года

Вчера, 14:16
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ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Доклад о расследовании убийства российского политика Бориса Немцова, подготовленный в Парламентской ассамблее ОБСЕ, будет представлен в 2020 году, сообщила вице-председатель организации Маргарета Седерфельт.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет.
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 июня, 19:48
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Ранее председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели сообщил, что в ассамблее поручили подготовить доклад о расследовании убийства Немцова, докладчиком назначена Седерфельт. Российская делегация РФ сочла подготовку такого доклада политизированным. Сообщалось, что доклад может быть представлен в зимнюю сессию ПА ОБСЕ в 2020 году.
"На летней сессии в следующем году будет представлена полная версия", - сказала Седерфельт на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ.
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Анзор Губашев (подозреваемый в убийстве Немцова)Заур Дадаев (подозреваемый в убийстве Немцова)ОБСЕБорис НемцовМоскваРоссияЛюксембург (государство)В мире
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