Доклад ПА ОБСЕ по делу Немцова представят летом 2020 года

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Доклад о расследовании убийства российского политика Бориса Немцова, подготовленный в Парламентской ассамблее ОБСЕ, будет представлен в 2020 году, сообщила вице-председатель организации Маргарета Седерфельт.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет.

Ранее председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели сообщил, что в ассамблее поручили подготовить доклад о расследовании убийства Немцова, докладчиком назначена Седерфельт. Российская делегация РФ сочла подготовку такого доклада политизированным. Сообщалось, что доклад может быть представлен в зимнюю сессию ПА ОБСЕ в 2020 году.