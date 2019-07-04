Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный Пономареву

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный правозащитнику Льву Пономареву за повторное нарушение порядка проведения митинга и акции в поддержку фигурантов судебных дел "Нового величия" и "Сети" (признана ФСБ РФ террористическим сообществом, запрещена в РФ) у здания ФСБ в Москве в мае, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Московским городским судом оставлено без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 11 июня 2019 года о назначении Льву Пономареву административного наказания в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей (статья 20.2 часть 8 КоАП РФ)", - сказали в пресс-службе.

Ранее Лев Пономарев рассказал РИА Новости, что собирался провести акцию в центре Москвы, но она не была согласована, тогда ее отменили и 13 мая на Лубянке "сделали сход граждан без плакатов для обсуждения" ситуации по судебным делам "Сети" и "Нового величия". За это ему выписали протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга.