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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный Пономареву

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер движения "За права человека" Лев Пономарев
Лидер движения За права человека Лев Пономарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, назначенный правозащитнику Льву Пономареву за повторное нарушение порядка проведения митинга и акции в поддержку фигурантов судебных дел "Нового величия" и "Сети" (признана ФСБ РФ террористическим сообществом, запрещена в РФ) у здания ФСБ в Москве в мае, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московским городским судом оставлено без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 11 июня 2019 года о назначении Льву Пономареву административного наказания в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей (статья 20.2 часть 8 КоАП РФ)", - сказали в пресс-службе.
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Ранее Лев Пономарев рассказал РИА Новости, что собирался провести акцию в центре Москвы, но она не была согласована, тогда ее отменили и 13 мая на Лубянке "сделали сход граждан без плакатов для обсуждения" ситуации по судебным делам "Сети" и "Нового величия". За это ему выписали протокол о повторном нарушении порядка проведения митинга.
В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Льва Пономарева задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции". Тверской суд Москвы 5 декабря назначил Пономареву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток.
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Лев ПономаревМоскваПроисшествия
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