ОДКБ надеется получить ответ НАТО на призыв создать механизм консультаций

"Было поручение председательствующей стране, а председательствует Кыргызская Республика, довести обращение до руководства Северо-атлантического альянса. Соответственно, сейчас идет процедура доведения, но мы надеемся на какой-то ответ", - заявил он.

Семериков добавил, что призыв в целом направлен на выстраивание доверия между двумя блоками и работа в этом направлении в ОДКБ ведется еще с 2004 года. "Но, к сожалению, на сегодняшний день имеем то, что имеем", - сказал он.