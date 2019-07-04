"Почта России" бесплатно доставит гумпомощь пострадавшим от паводка

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Почта России" с 5 июля будет бесплатно доставлять посылки с гуманитарной помощью в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба компании.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области "Почта России" при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения российского Красного креста", — говорится в сообщении.

Сообщается, что к бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, а также мобильные телефоны.

Также "Почта России" указывает, что не допускается отправка вещей, бывших в употреблении.