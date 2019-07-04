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РИА Новости

"Почта России" бесплатно доставит гумпомощь пострадавшим от паводка

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Почта России" с 5 июля будет бесплатно доставлять посылки с гуманитарной помощью в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба компании.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
"Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области "Почта России" при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения российского Красного креста", — говорится в сообщении.
Сообщается, что к бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, а также мобильные телефоны.
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Также "Почта России" указывает, что не допускается отправка вещей, бывших в употреблении.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов. Штат - около 335 тысяч почтовых работников.
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