На Ямале шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе подросток, пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП в Новом Уренгое, где легковушка на "встречке" столкнулась с автобусом, сообщает управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах рассказал о столкновении автобуса с легковым автомобилем в Новом Уренгое, в результате чего пострадали как минимум двое, их госпитализировали.

Позже в ямальской автоинспекции уточнили, что в ДТП поучаствовали три автомобиля: водитель Mazda столкнулся сначала с одним автобусом на своей полосе, а затем вылетел на встречную, где врезался в другой - "Нефаз". Отмечалось, что пострадали четверо, но госпитализация понадобилась только двоим из них - водителю и пассажиру легковушки.

Согласно информации управления МВД, два человека, находившиеся в легковой машине, действительно были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, при этом число пострадавших пассажиров автобуса выросло.

"В результате дорожно-транспортного происшествия... четыре пассажира автобуса "Нефаз" травмированы, госпитализация не понадобилась. В ходе проверки установлено, что один из пострадавших из автобуса "Нефаз" - несовершеннолетний 16-летний пассажир. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении УМВД.