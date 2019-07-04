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РИА Новости

Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Ожидается, что на полях переговоров, на которых внимание будет уделено сотрудничеству в экономике, будет подписан пакет документов.
Кроме того, темами для обсуждения станут вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Российский лидер в ходе визита также встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
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