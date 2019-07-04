Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым

РИМ, 4 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.

Ожидается, что на полях переговоров, на которых внимание будет уделено сотрудничеству в экономике, будет подписан пакет документов.

Путин прилетел в Рим, безопасность президента будет обеспечивать тысяча итальянских полицейских и агентов спецслужб. Ездить по Италии будет на Аурусе. Итальянцы говорят, переживали, что улицы окажутся слишком узкими для президентского лимузина, но, кажется, места хватило pic.twitter.com/sqKwWgeeNn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Кроме того, темами для обсуждения станут вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.