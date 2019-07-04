Уголовное дело из-за проекта ЦКАД связано с бывшим главой "Автодора"

"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что против главы ГК "Автодор" возбуждено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Имя подозреваемого не называлось.

До Вячеслава Петушенко, назначенного на пост главы "Автодора" в начале этого года, госкомпанией чуть более семи лет руководил Сергей Кельбах, нынешний советник по ГЧП гендиректора РЖД Олега Белозерова.