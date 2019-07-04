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РИА Новости

Уголовное дело из-за проекта ЦКАД связано с бывшим главой "Автодора"

Вчера, 14:01
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве ЦКАД связано с бывшим председателем правления "Автодора", сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что против главы ГК "Автодор" возбуждено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Имя подозреваемого не называлось.
До Вячеслава Петушенко, назначенного на пост главы "Автодора" в начале этого года, госкомпанией чуть более семи лет руководил Сергей Кельбах, нынешний советник по ГЧП гендиректора РЖД Олега Белозерова.
Рабочий во время дорожных работ на одном из участков ЦКАД в Московской области
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Главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
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