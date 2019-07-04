Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против России.

Коломойский в очередной раз назвал ситуацию в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован, никакой Россией".

По его мнению, США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе", поскольку "Америке выгодны санкции против России".

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", — сказал Коломойский в интервью изданию " Новое время ".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.