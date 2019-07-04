Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T14:01Z
https://ria.ru/20190704/1556202969.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:192:2962:1858_1036x0_80_0_0_3b9d53e847365791d25b5c93e06e478d.jpg
РИА Новости

Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США

Вчера, 14:01
52037
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против России.
Коломойский в очередной раз назвал ситуацию в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован, никакой Россией".
По его мнению, США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт в Донбассе", поскольку "Америке выгодны санкции против России".
"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти — он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", — сказал Коломойский в интервью изданию "Новое время".
Крымский мост через Керченский пролив
9 марта, 11:49
Участник войны в Донбассе предложил "вернуть" Крым, продав его США
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
54424138527
Обсудить 16
ДонбассИгорь КоломойскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что Украина не последняя страна интересов Америки, цель одна ослабить конкурентов таким способом и чужими руками с минимальными для себя потерями, наконец-то прозревают братья украинцы...
4 июля, 14:04
Alex Grosh
3441100
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Молоко
Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
Лента новостейМолния