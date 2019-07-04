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РИА Новости

Польза йогурта была открыта Мечниковым еще в начале 20 века, заявил ученый

Вчера, 13:58
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© Depositphotos / AntonMatyukhaПробиотики
Пробиотики
© Depositphotos / AntonMatyukha
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Польза йогурта для здоровья человека была открыта еще в начале прошлого века болгарским врачом Стаменом Григоровым и российским ученым Ильей Мечниковым, испанские исследователи не представили новых данных, заявил президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник.
Ранее издание Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых сообщало, что потребление нежирной молочной продукции, например, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
"Это выяснили не испанские ученые, это давно известно, открытие было сделано еще в начале прошлого века", - рассказал РИА Новости Лазебник.
Он пояснил, что исследованием занимались болгарский военный врач Стамен Григоров и российский ученый Илья Мечников. Они исследовали болгарский йогурт. В результате чего открыли особый вид лактобактерий, уточнил Лазебник.
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Он отметил, что в кишечнике человека живут различные бактерии, обеспечивающие функциональную работу организма. Лактобактерии и бифидобактерии, содержащиеся в йогурте, улучшают работу кишечника, обеспечивают здоровье и увеличивают продолжительность жизни, подчеркнул ученый.
"Благодаря употреблению болгарского йогурта количество долгожителей в Болгарии в начале прошлого века было больше всего в Европе", - отметил он.
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