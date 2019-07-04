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РИА Новости

Банк "Открытие" отказался от слова "государственный" в слогане

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие"
Стенд банка Открытие
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд банка "Открытие" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Банк "ФК Открытие" сменил слоган: теперь это "надёжный банк нашего времени", следует из презентации кредитной организации.
Слоган показан на титульной странице презентации банка. Таким образом, "Открытие" убрало из слогана слово "государственный".
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
28 июня, 15:10
ФАС не будет применять меры к банку "Открытие" после смены слогана
"У нас слоганов изначально было два. Первый - это "меняемся вместе с вами". И второй слоган будет "надежный банк нашего времени", - сказал в ходе пресс-конференции председатель правления банка Михаил Задорнов. Банк в дальнейшем будет использовать эти слоганы в своих продуктах, отметил он.
Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения бренда, согласно которой он намеревался позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени". В ЦБ РФ заявили, что выступают категорически против использования банком такого слогана и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, и намерены принять меры к ответственным за эту ситуацию. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что может применить меры антимонопольного реагирования к банку из-за слогана.
Позже в кредитной организации заявили, что учтут позицию Банка России как своего акционера и будут использовать в предстоящей рекламной кампании другой слоган. В результате ФАС сообщила, что не будет применять каких-либо мер по отношению к банку, поскольку банк самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения.
ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". ЦБ отметил, что в настоящее время банк соблюдает все установленные регулятором обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России.
Банк "ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС - это произошло в конце августа 2017 года. Глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в начале июня сообщил, что пакет в 15-20% акций банка "ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами.
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Михаил Задорнов (банкир)Открытие (банк)Центральный Банк РФМихаил ЗадорновРоссияЭкономика
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