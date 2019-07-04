Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:55Z
https://ria.ru/20190704/1556202745.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/89/1552968973_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_40682335835f8a2a4981607a18efc6fe.jpg
РИА Новости
MUF 2019

На каждого москвича приходится более двух устройств с доступом в интернет

Вчера, 13:55
190
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На каждого москвича приходится более двух устройств, подключенных к сети интернет, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.
Выступая на Московском урбанистическом форуме на круглом столе "Умный город сегодня. Как цифровизация российских городов меняет качество жизни горожан", Горбатько отметил, что количество устройств, которыми пользуются москвичи для подключения к интернету, увеличивается.
Пожилая женщина с планшетом
3 июля, 12:08
Гаджеты положительно влияют на состояние пожилых людей, считает эксперт
"У нас сейчас на каждого жителя в Москве более двух устройств, активно работающих, подключенных к сети", - сказал он.
Горбатько добавил, что благодаря тому, что количество устройств, которыми пользуются москвичи, увеличивается, можно создавать большее количество сервисов для горожан.
"Уже на самом деле больше устройств, которые активно, постоянно используются жителями - различные датчики, планшеты, смартфоны. Это позволяет жителю получать больше сервисов, а бизнесу - предлагать все больше и больше сервисов", - отметил чиновник.
301004
Обсудить 0
MUF 2019Московский урбанистический форум 2019МоскваОбщество
Рекомендуем
Андреевский флаг
На Камчатке почтили память погибших в Баренцевом море подводников
РИА
Новости
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
В Приангарье более трех тысяч домов признали непригодными для проживания
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Даун
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Московский урбанистический форум. День первый
Сеть 5G может целиком покрыть Москву к 2021 году
Лента
новостей
Итальянский депутат связала очищение улиц Рима от мусора с визитом Путина
Девушка с ноубуком
Женщины чаще пользуются порталом электронных услуг, заявили власти Москвы
Группа "Роскосмоса" вылетела на поиски отделяющихся частей "Союза-2.1б"
В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
На севере Москвы нашли шесть снарядов времен войны
В Татарстане пастух утонул в цистерне с молоком
"Справедливая Россия" предложила пересмотреть зарплаты глав госкомпаний
Терехова в фильме Зеркало
Отреставрированный фильм Тарковского "Зеркало" выходит в повторный прокат
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане
Путин рассказал о беседе с Папой Римским
Евгения Чудновец
ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму правозащитницу Чудновец
Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
Лента новостейМолния