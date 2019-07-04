На каждого москвича приходится более двух устройств с доступом в интернет

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На каждого москвича приходится более двух устройств, подключенных к сети интернет, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Выступая на Московском урбанистическом форуме на круглом столе "Умный город сегодня. Как цифровизация российских городов меняет качество жизни горожан", Горбатько отметил, что количество устройств, которыми пользуются москвичи для подключения к интернету, увеличивается.

"У нас сейчас на каждого жителя в Москве более двух устройств, активно работающих, подключенных к сети", - сказал он.

Горбатько добавил, что благодаря тому, что количество устройств, которыми пользуются москвичи, увеличивается, можно создавать большее количество сервисов для горожан.