Пакт о ненападении 1939 года помог СССР выстоять в войне, заявил Иванов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Договор о ненападении, заключенный Советским Союзом с Германией в августе 1939 года, помог СССР выстоять в Великой Отечественной войне, заявил председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он выступил в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. В ходе мероприятия Иванов отметил, что советско-германский пакт 1939 года используется на Западе для обвинений СССР в якобы фактическом провоцировании войны.

"Я согласен с тем, что история не знает сослагательного наклонения. Но представим себе, что бы получилось, если бы советско-германский договор не был бы заключен. Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее", — сказал Иванов.

По его словам, не было бы двух-трех месяцев героического сопротивления Советской армии, которые дали возможность эвакуировать оборонные предприятия на восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву и Ленинград.

Иванов отметил, что "любой аналитик, даже не военный, легко предскажет, что было бы, если бы не было этого договора".

"Договор этот был заключен исходя из наших национальных интересов. И я считаю, это правильно. Потому что выше национальных интересов нет ничего", — подчеркнул спецпредставитель президента.

Кроме того, тот пакт помог СССР избежать войны на два фронта, отметил Иванов.

"Если бы не был подписан в 1939 году договор с фашистской Германией, мы сильно рисковали бы иметь войну на два фронта — и с Японией, и с Германией. После подписания этого договора в Японии, документы разведки это подтверждают, решили, что один на один воевать с Советским Союзом не резон", — сказал Иванов.

Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.