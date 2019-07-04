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РИА Новости

Пакт о ненападении 1939 года помог СССР выстоять в войне, заявил Иванов

Вчера, 13:52
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Неделе российского бизнеса
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Неделе российского бизнеса
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Договор о ненападении, заключенный Советским Союзом с Германией в августе 1939 года, помог СССР выстоять в Великой Отечественной войне, заявил председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он выступил в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. В ходе мероприятия Иванов отметил, что советско-германский пакт 1939 года используется на Западе для обвинений СССР в якобы фактическом провоцировании войны.
"Я согласен с тем, что история не знает сослагательного наклонения. Но представим себе, что бы получилось, если бы советско-германский договор не был бы заключен. Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее", — сказал Иванов.
По его словам, не было бы двух-трех месяцев героического сопротивления Советской армии, которые дали возможность эвакуировать оборонные предприятия на восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву и Ленинград.
Иванов отметил, что "любой аналитик, даже не военный, легко предскажет, что было бы, если бы не было этого договора".
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
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"Договор этот был заключен исходя из наших национальных интересов. И я считаю, это правильно. Потому что выше национальных интересов нет ничего", — подчеркнул спецпредставитель президента.
Кроме того, тот пакт помог СССР избежать войны на два фронта, отметил Иванов.
"Если бы не был подписан в 1939 году договор с фашистской Германией, мы сильно рисковали бы иметь войну на два фронта — и с Японией, и с Германией. После подписания этого договора в Японии, документы разведки это подтверждают, решили, что один на один воевать с Советским Союзом не резон", — сказал Иванов.
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение "сфер интересов" Советского Союза и Германии. Границей советско-германских интересов становилась северная граница Литвы. Кроме того, в зону влияния СССР вошли Латвия, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
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РВИОВторая мировая война (1939-1945)Сергей Иванов (политик)РоссияОбщество
Популярные комментарии
"...Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее", - Ну уж! Запутались в географии г. Иванов! Границы-то у СССР с Германией в 39-м году еще не было!
4 июля, 14:14
Eugene Ivanenko
2000119
Польша не была бы обречена, если бы её не обрекли Сталин с Гитлером и западные союзники.
4 июля, 15:47
Eugene Ivanenko
2000014
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