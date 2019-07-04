В США отсутствует культура военных парадов, считает эксперт

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Неприглядный вид военной техники, привезенной в Вашингтон для участия в праздновании Дня независимости, объясняется тем, что в США исторически не сложилась традиция сухопутных парадов и культура подготовки к таким торжествам, заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

В среду в Вашингтоне рядом с мемориалом Авраама Линкольна у сцены, на которой будет выступать президент США Дональд Трамп, установили две бронемашины "Брэдли". Они не новые, краска местами облупилась, там хорошо видные пятна ржавчины. Стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты.

"В США нет традиции устраивать военные парады, а значит, нет и сложившейся школы подготовки сухопутной техники к торжественным мероприятиям. Амбиций отдельных политиков мало – на раз-два такое не делается", - сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что военная мощь и развитый оборонно-промышленный комплекс той или иной страны автоматически не подразумевают высокую культуру парадов. В качестве примера Мураховский привел такое карликовое государство как Ватикан, чьи парады отличаются высокой зрелищностью.

"У нас есть "могущественные" государства, которые настолько красочные парады устраивают, что народ просто толпами валит, чтобы на них посмотреть, например, Ватикан. Когда идёт развод почетного караула, людей собирается больше, чем на любой американский парад. Или возьмем те же театрализованные представления на индо-пакистанской границе", - отметил собеседник агентства.

Разница менталитетов

По мнению Мураховского, такой скромный парад не уязвляет национальную гордость американцев, поскольку большинство населения страны не интересуется военной тематикой. Это связано с тем, что большинство конфликтов, в которых участвовали и участвуют ВС США, проходили далеко от территории самой страны и не затрагивали большинство американских семей.

"Со времен гражданской войны на американской территории не велось никаких боевых действий, кровопролитные бои первой и второй мировой войны шли где-то далеко за океаном. Вот и сейчас США участвуют в ряде конфликтов за рубежом, но надо понимать, что это контрактники, поэтому большая часть американского общества весьма индифферентна к военной тематике в целом", - пояснил он.

Эксперт отметил, что высокая культура военных парадов в России сложилась по причине того, что большинство войн, в которых участвовала Россия и Советский Союз, напротив, коснулась практически каждой семьи.

"В России исторически всё сложилось совсем по-другому: у нас каждая война прокатывалась практически по каждому дому: отечественная война 1812 года, Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная войны, а также Афганистан и Чечня. Сирийский конфликт, пожалуй, первый в истории страны, когда в боевых действиях не задействованы призывники", - подчеркнул Мураховский.

Впечатленный парижским парадом

Президент США еще с 2017 года вынашивает идею демонстрации военной техники по праздничному поводу. Она родилась у него после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, где Трампа впечатлил парад в честь Дня взятия Бастилии.

Сначала он планировал провести масштабный парад с военной техникой 4 июля 2018 года, однако потом было объявлено о переносе этого на День ветеранов 11 ноября. Но затем мероприятие было решено провести в 2019 году из-за высокой стоимости, которую выставили за его проведение власти города. Тогда речь шла о почти 22 миллионах долларов.

По данным CNN, в этом году участие военной техники в праздновании Дня независимости обойдется бюджету менее чем в 1 миллион долларов, однако и парада как такового не будет. В эту сумму не входят убытки авиакомпаний, которым пришлось перенести около 100 рейсов в связи с закрытием более чем на два часа из-за торжеств аэропорта Вашингтона.