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РИА Новости

Минфин предложил ввести уголовную ответственность для "черных кредиторов"

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для работающих в "серой зоне" микрофинансовых организаций (МФО), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.
"Первое что мы должны сделать - это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые введут запретительные меры для людей, которые кредитуют в рамках МФО, которые не находятся в реестре", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о мерах, которые следует принять в связи с резким ростом потребительского кредитования в РФ.
"Люди должны нести ответственность вплоть до уголовной. Потому что у нас банки мало хулиганят, МФО хулиганят немножко побольше, но больше всех хулиганят эти люди, которые никак не регулируются, поскольку работают в "серой зоне", - пояснил он.
Сейчас, по его словам, для таких "черных кредиторов", которые работают нелегально, предусмотрен только административный штраф.
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