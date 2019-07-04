Минфин предложил ввести уголовную ответственность для "черных кредиторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для работающих в "серой зоне" микрофинансовых организаций (МФО), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Первое что мы должны сделать - это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые введут запретительные меры для людей, которые кредитуют в рамках МФО, которые не находятся в реестре", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о мерах, которые следует принять в связи с резким ростом потребительского кредитования в РФ.

"Люди должны нести ответственность вплоть до уголовной. Потому что у нас банки мало хулиганят, МФО хулиганят немножко побольше, но больше всех хулиганят эти люди, которые никак не регулируются, поскольку работают в "серой зоне", - пояснил он.