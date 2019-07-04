В Минфине назвали условия отказа от дальнейшей либерализации ОСАГО

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин РФ откажется от дальнейшей либерализации ОСАГО, если увидит существенный рост тарифов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.
"Ну конечно, мы же не можем людям сказать, что мы будем либерализовать (тариф ОСАГО – ред.), чтобы страховые компании больше зарабатывали", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос о возможном отказе от либерализации ОСАГО.
Он отметил, что главная идея реформы состоит в том, что сейчас большинство добросовестных водителей платят за полис ОСАГО больше, чем должны, потому что страховые компании не могут применять индивидуальный подход к своим клиентам.
На рассмотрении правительства в настоящее время находится законопроект, который расширяет возможности страховщиков в установлении тарифов и позволит, по замыслу авторов, снизить стоимость полиса для водителей, которые не попадают в ДТП.
"Есть небольшое количество людей, которые будут платить намного больше, но остальные будут платить меньше", - уверен Моисеев. По его словам, актуарные расчеты Минфина это подтверждают.
Однако замминистра отказался назвать параметры роста тарифа, которые Минфин сочтет достаточно существенными, чтобы отказаться от реформы. "В отличие от Барака Обамы, у меня нет красной линии", - сказал он. "Это существенный рост для граждан, он зависит от множества факторов: от стоимости ремонта, от макроэкономической ситуации. Мы будем все анализировать", - добавил Моисеев.