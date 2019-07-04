В Минфине назвали условия отказа от дальнейшей либерализации ОСАГО

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минфин РФ откажется от дальнейшей либерализации ОСАГО, если увидит существенный рост тарифов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Ну конечно, мы же не можем людям сказать, что мы будем либерализовать (тариф ОСАГО – ред.), чтобы страховые компании больше зарабатывали", - сказал Моисеев журналистам, отвечая на вопрос о возможном отказе от либерализации ОСАГО.

Он отметил, что главная идея реформы состоит в том, что сейчас большинство добросовестных водителей платят за полис ОСАГО больше, чем должны, потому что страховые компании не могут применять индивидуальный подход к своим клиентам.

На рассмотрении правительства в настоящее время находится законопроект, который расширяет возможности страховщиков в установлении тарифов и позволит, по замыслу авторов, снизить стоимость полиса для водителей, которые не попадают в ДТП.

"Есть небольшое количество людей, которые будут платить намного больше, но остальные будут платить меньше", - уверен Моисеев. По его словам, актуарные расчеты Минфина это подтверждают.