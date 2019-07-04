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РИА Новости

В Алма-Ате четырех человек арестовали за подготовку незаконных митингов

Вчера, 13:37
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© Sputnik / Владислав ВодневПолиция во время митинга в Нур-Султане
Полиция во время митинга в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
АЛМА-АТА, 4 июл - РИА Новости. Четверых участников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), деятельность которой признана экстремистской и запрещена казахстанскими властями, арестовали в Алма-Ате за подготовку к несанкционированным митингам, сообщается на сайте департамента полиции города.
"Третьего июля департаментом полиции по городу Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по признакам статьи 405 УК РК "участие в деятельности экстремистской организации" проведен комплекс следственных мероприятий в отношении организаторов экстремистского движения ДВК: Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий получены данные, что эти лица предприняли попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения в Алма-Ате.
"С учетом полученных сведений и нарушения установленных требований "домашнего ареста", Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с "домашнего ареста" на "арест", - добавляется в сообщении.
Полиция во время митинга в Нур-Султане
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В полиции уточнили, что в результате обыска по месту жительства этих граждан, а также других участников запрещенного движения найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры и средства связи. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций.
"На изъятых технических средствах выявлены факты пропаганды идей экстремистского движения. Отдельные подозреваемые уже дали признательные показания. В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются", - отмечается в сообщении.
В марте 2018 года Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.
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