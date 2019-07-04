Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:36Z
https://ria.ru/20190704/1556201698.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за возможности подтопления

Вчера, 13:36
2248
ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Иркут, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
"В Иркутске введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска", - говорится в сообщении.
Причиной повышения уровня воды в реке Иркут стали ливневые дожди, которые прошли в горах Хамар-Дабана. Критической отметкой на реке Иркут в районе Иркутска является 3,2 метра. По словам специалистов, прогнозируемое повышение достигнет отметки 2,8 метра. В возможную зону подтопления попадают часть домов в пригородных поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковка, Плишкинского тракта.
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Вчера, 13:14
Военные доставили в Иркутскую область пять тонн хлора для дезинфекции
Отмечается, что на Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы, 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника, автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения – школы, лицеи, курорт "Ангара". Проводится подворовой обход всех жителей Иркутска, которые могут попасть в зону подтопления.
В Иркутской области действует режим ЧС из-за паводка, прошедшего в 6 муниципальных образованиях.
Затор из жилых домов возле моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 08:45
В МЧС рассказали о ситуации в Иркутской областиВ Иркутской области остаются подтопленными 16 населенных пунктов, в которых проживают более шести тысяч человек.
001302
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Лента
новостей
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Ключевская сопка
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Последствия паводка в Иркутской области
Уровень воды в Иркуте к утру не достиг критической отметки
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал похищением арест на Украине офицера ДНР по делу МН17
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
Лента новостейМолния