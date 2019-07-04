В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за возможности подтопления

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Иркут, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
"В Иркутске введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска", - говорится в сообщении.
Причиной повышения уровня воды в реке Иркут стали ливневые дожди, которые прошли в горах Хамар-Дабана. Критической отметкой на реке Иркут в районе Иркутска является 3,2 метра. По словам специалистов, прогнозируемое повышение достигнет отметки 2,8 метра. В возможную зону подтопления попадают часть домов в пригородных поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковка, Плишкинского тракта.
Отмечается, что на Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы, 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника, автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения – школы, лицеи, курорт "Ангара". Проводится подворовой обход всех жителей Иркутска, которые могут попасть в зону подтопления.
В Иркутской области действует режим ЧС из-за паводка, прошедшего в 6 муниципальных образованиях.