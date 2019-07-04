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РИА Новости

В Москве 30 октября пройдет конференция по безопасности ОДКБ и ОБСЕ

Вчера, 13:33
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совместная конференция Организации договора коллективной безопасности и ОБСЕ пройдет в Москве 30 октября, к участию могут пригласить представителей Евросоюза и НАТО, заявил РИА Новости исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.
"У меня недавно состоялась встреча с генеральным секретарем ОБСЕ, он участвовал у нас в работе постоянного совета, потом мы провели отдельную встречу, обсудили всесторонние вопросы, в том числе проведение совместной конференции, которую мы будем проводить в Москве 30 октября. Сейчас мы подключаем к этой конференции ООН, контртеррористическое управление", - заявил Семериков.
Он добавил, что ОБСЕ предлагает пригласить на конференцию представителей ЕС, НАТО, общественных и политических организаций.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
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