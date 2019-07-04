В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она уточнила, что следователи обратили внимание на сообщение СМИ об инциденте в метро — молодой человек, воспользовавшись малозначительным поводом, избил инвалида первой группы.