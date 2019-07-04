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РИА Новости

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Вчера, 13:33
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Она уточнила, что следователи обратили внимание на сообщение СМИ об инциденте в метро — молодой человек, воспользовавшись малозначительным поводом, избил инвалида первой группы.
Полиция возбудила по этому факту уголовное дело о побоях. Следователи инициируют его передачу в столичный главк.
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