Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, считает МИД Украины

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Верховная Рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами на Украине, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Верховную раду 21 июля. Также она заявила, что Украина, как член Совета Европы, находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно в Раде или ЦИК, нам неизвестно", - сказала Зеленко агентству УНИАН

Зеленко также отметила, что в предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые "сегодня вряд ли можно так охарактеризовать".

"Давайте также не забывать о том, что в международной межправительственной организации, каковой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и исходила из важности имплементации таких советов", - подчеркнула Зеленко.