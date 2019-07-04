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РИА Новости

Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, считает МИД Украины

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Верховная Рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами на Украине, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Верховную раду 21 июля. Также она заявила, что Украина, как член Совета Европы, находится под наблюдением ассамблеи и обязана пригласить ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.
"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно в Раде или ЦИК, нам неизвестно", - сказала Зеленко агентству УНИАН.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
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Зеленко также отметила, что в предыдущие годы между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые "сегодня вряд ли можно так охарактеризовать".
"Давайте также не забывать о том, что в международной межправительственной организации, каковой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и исходила из важности имплементации таких советов", - подчеркнула Зеленко.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
1 июля, 19:26
Не пущу на выборы! Без ПАСЕ Украине негде будет устраивать истерикиСпикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать приглашение ПАСЕ на парламентские выборы. В эфире радио Sputnik Александр Асафов высказал свой взгляд на сложившуюся вокруг возвращения России в Парламентскую ассамблею ситуацию.
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