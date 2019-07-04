В Минске начался допрос представителей поставщика фейерверков для салюта

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Следователи допрашивают представителей компании-поставщика фейерверков для салюта в Минске, во время которого из-за взрыва погибла женщина, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
"Мы проводим допросы представителей фирмы-поставщика (фейерверков - ред.), - сказали там.
Вчера, 10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске погибла женщина. По данным Следственного комитета Белоруссии, в результате четырех взрывов фейерверочных изделий пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
По данным Минобороны республики, подрывы фейерверков произошли в трех из шести мест, где производился салют в Минске. Предположительной причиной произошедшего там назвали некачественные заряды одного из калибров пиротехники, но рассматриваются и другие версии. В Минобороны заявили, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). Комментарием компании РИА Новости не располагает.