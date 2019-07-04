В Минске начался допрос представителей поставщика фейерверков для салюта

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Следователи допрашивают представителей компании-поставщика фейерверков для салюта в Минске, во время которого из-за взрыва погибла женщина, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

"Мы проводим допросы представителей фирмы-поставщика (фейерверков - ред.), - сказали там.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске погибла женщина. По данным Следственного комитета Белоруссии, в результате четырех взрывов фейерверочных изделий пострадали не менее десяти человек, разрушены салютные установки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.