Британскую делегацию пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крым открыт для визита иностранных наблюдателей, а также делегации из Великобритании, представители которой все еще сомневаются в доступности полуострова для международных миссий, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". В свою очередь посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании.

"Крым открыт для визита различных международных миссий, а также официальной британской делегации. Представители Великобритании имеют шанс на своем примере развеять все сомнения и показать всему миру, что Крым – это динамично развивающая территория Российской Федерации, где царит межнациональный мир и согласие", - сказал Гемпель.

По его словам, крымские власти окажут содействие в организации визита, если он будет согласован по линии МИД РФ.

"Приглашение посетить Крым публично сделано. Реакция на это британской стороны будет показательной. Если они никак не отреагируют, то это станет лишь доказательством того, что британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН просто спекулирует на теме соблюдения прав человека и открытости Крыма", - сказал Гемпель.

По его словам, международные мониторинговые миссии не едут в Крым не потому, что этого не хочет Россия, а потому, что власти западных стран боятся, что после этого визита придется признать очевидную вещь: воссоединение Крыма с Россией было законным.