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РИА Новости

Британскую делегацию пригласили в Крым

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Севастополе
Отдыхающие в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Крым открыт для визита иностранных наблюдателей, а также делегации из Великобритании, представители которой все еще сомневаются в доступности полуострова для международных миссий, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". В свою очередь посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании.
"Крым открыт для визита различных международных миссий, а также официальной британской делегации. Представители Великобритании имеют шанс на своем примере развеять все сомнения и показать всему миру, что Крым – это динамично развивающая территория Российской Федерации, где царит межнациональный мир и согласие", - сказал Гемпель.
По его словам, крымские власти окажут содействие в организации визита, если он будет согласован по линии МИД РФ.
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"Приглашение посетить Крым публично сделано. Реакция на это британской стороны будет показательной. Если они никак не отреагируют, то это станет лишь доказательством того, что британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН просто спекулирует на теме соблюдения прав человека и открытости Крыма", - сказал Гемпель.
По его словам, международные мониторинговые миссии не едут в Крым не потому, что этого не хочет Россия, а потому, что власти западных стран боятся, что после этого визита придется признать очевидную вещь: воссоединение Крыма с Россией было законным.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Черное море, горы, вина и добрые люди. Грузию заменят Сочи и Крым — легко!
11873074
Обсудить 12
Юрий ГемпельВеликобританияКрымРоссияПолитика
Популярные комментарии
Крым ,Крым,проблем много,толка мало,крымчане недовольные,что оказывается нахаляву их кормить не хотят,мы не довольны,что миллиардами туда наши деньги отправляют,делая нас еще беднее,санкции простой народ уже добивают,все не довольны,кроме царя,может еще референдум проведут,да к британии попросятся ?ну а че,раз уж не знают к кому пригреться,что б ничего не делать и жить в "шоколаде" !
4 июля, 14:03
Коля Иванов
4420434
Поражает стремление получить одобрение своему "поведению" у старших.Мы ведем себя как провинившиеся дети. Британия никогда не была в дружеских отношениях с Россией. Британия даже отказалась принять нашего отрёкшегося от престо\ла императора, Неужели мы не понимаем, что русофобская кампания , агрессивно проводимая Штатами и активно поддерживаемая Лондоном, является продолжением холодной войны.Не получив желаемого результата разрушением Союза, Штаты развернули русофобскую травлю России. Они стараются вбить нам в головы чувство собственной неполноценности, чтобы у нас появилось ощущение, что всё что бы мы не делали неверно. Они стараются добиться того, чтобы мы стали не в состоянии принимать решения, чтобы у нас появилось неуверенность в своих действиях. Они травлей добиваются того, чтобы мы каждое внутриполитическое, каждое социальное, каждое экономическое решение согласовывали с ними. Они добиваются полного контроля, чтобы осуществить развал России подобный развалу Югославии.
4 июля, 15:53
ppadede23
1800101
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