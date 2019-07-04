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РИА Новости

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.

"Они вернулись в представительство авиакомпании с требованием довезти их до самолета. Затем один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудник "Победы" потерял сознание, после чего его отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и частичную потерю памяти.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Продолжаем дичать всей страной... И эта девушка, которая просто стоит и смотрит, как избитый пытается встать.. Продолжаем дичать всей страной... Несмотря на то, что храмы строим на каждом углу.
4 июля, 16:16
nnemetsms
57115310
А где были сотрудники безопасности аэропорта столицы и другие?
4 июля, 13:48
Alex Grosh
6201033
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