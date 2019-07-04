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РИА Новости

Переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, заявил Медведев

Вчера, 13:21
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Переход на электронные трудовые книжки в России должен быть плавным, он коснется около 60 миллионов работников, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На заседании правительства премьер напомнил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели будут готовиться к изменениям, которые предполагаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке. Он отметил, что возможность сохранить прежние подходы при этом останется.
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"Мы хотим, чтобы этот переход был плавным. Он касается около 60 миллионов работников, приблизительно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов. Именно поэтому остается возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник такое заявление будет подавать. Но как только он начинает свою трудовую деятельность, книга будет оформляться в электронном виде", - сказал Медведев.
По словам премьера, электронная трудовая книжка приведет к снижению издержек для работодателей, которые сейчас хранят информацию в бумажном виде, а также позволит сохранять информацию о работниках, даже если бумажная книжка утрачена.
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