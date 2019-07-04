Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:20Z
https://ria.ru/20190704/1556200961.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e614553525cadbc99a68e78d7baec7e.jpg
РИА Новости

"Ромир" заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

Вчера, 13:20
302
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Если говорить о ценовой ситуации на топливом рынке, то большинство, порядка 70% автомобилистов считают, что в той или иной степени ситуация находится под контролем. Но несмотря на это практически все - 93% автомобилистов - считают, что есть определённый риск повышения цен на топливо", - сказала Советова, представляя итоги исследования "Россияне – о ценах на бензин и мерах правительства по их регулированию", проведенное холдингом.
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Вчера, 08:00
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
При этом 41% автомобилистов отметили, что даже в том случае, если стоимость топлива вырастет, они будут использовать автомобиль так же активно, как сейчас. Отчасти изменят своё поведение в случае роста цен 54% опрошенных, например, частично откажутся от каких-либо поездок или будут запасаться топливом впрок. Около 5% значительно сократит пользование автомобилем, вплоть до полного отказа от поездок.
"Большинство, чуть более 90% автомобилистов, считают правомерным в той или иной степени вмешательство правительства в ценообразование на топливом рынке", - также рассказала Советова. Полностью поддерживают такое вмешательство 47% опрошенных. В то же время 45% респондентов полагают, что в дальнейшем необходимо выработать правовые механизмы, контролирующие внутренние цены на топливо без ручного регулирования.
В исследовании приняло участие 1,3 тысячи автомобилистов. Исследование проходило во всех федеральных округах, во всех типах населенных пунктов, включая сельскую местность.
Соглашения властей РФ и нефтяных компаний по стабилизации рынка топлива, подписанные в прошлом году и действовавшие до 30 июня, решено не продлевать. Теперь сдерживать рост цен на бензин, независимо от наличия соглашений, будут специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, поясняли ранее в Минфине.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
1 июля, 16:50
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
211041
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, считает МИД Украины
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, заявил Медведев
Страховой полис ОСАГО
В Минфине назвали условия отказа от дальнейшей либерализации ОСАГО
Лента
новостей
В Минске начался допрос представителей поставщика фейерверков для салюта
Тюменскому губернатору указали на 12% жителей без доступа к питьевой воде
Заправка автомобиля
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
В ДУМ Татарстана прокомментировали установку камер в мечетях
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
Въезд на платную дорогу
В ГИБДД объяснили низкую смертность на платных дорогах
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС раскрыла картель при поставках витаминов
Младенец в автомобиле
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Газодобывающее предприятие на Украине
Администрация Зеленского "засекретила" детали переговоров по газу с Россией
Отдыхающие в Севастополе
Британскую делегацию пригласили в Крым
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса, заявил Медведев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
Лента новостейМолния