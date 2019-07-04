"Ромир" заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Если говорить о ценовой ситуации на топливом рынке, то большинство, порядка 70% автомобилистов считают, что в той или иной степени ситуация находится под контролем. Но несмотря на это практически все - 93% автомобилистов - считают, что есть определённый риск повышения цен на топливо", - сказала Советова, представляя итоги исследования "Россияне – о ценах на бензин и мерах правительства по их регулированию", проведенное холдингом.

При этом 41% автомобилистов отметили, что даже в том случае, если стоимость топлива вырастет, они будут использовать автомобиль так же активно, как сейчас. Отчасти изменят своё поведение в случае роста цен 54% опрошенных, например, частично откажутся от каких-либо поездок или будут запасаться топливом впрок. Около 5% значительно сократит пользование автомобилем, вплоть до полного отказа от поездок.

"Большинство, чуть более 90% автомобилистов, считают правомерным в той или иной степени вмешательство правительства в ценообразование на топливом рынке", - также рассказала Советова. Полностью поддерживают такое вмешательство 47% опрошенных. В то же время 45% респондентов полагают, что в дальнейшем необходимо выработать правовые механизмы, контролирующие внутренние цены на топливо без ручного регулирования.

В исследовании приняло участие 1,3 тысячи автомобилистов. Исследование проходило во всех федеральных округах, во всех типах населенных пунктов, включая сельскую местность.