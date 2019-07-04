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РИА Новости

Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек

Вчера, 13:15
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань возросло до 13, информации о жертвах пока не поступало, говорится в сообщении местных властей.
Ранее сообщалось о госпитализации трех человек.
Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в четверг в 10.17 по местному времени (05.17 мск) в уезде Гун городского округа Ибинь. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восемь километров.
В результате землетрясения в дорожном покрытии и на стенах зданий появились глубокие трещины, в некоторых помещениях обвалился потолок, упала мебель, компьютеры и другие предметы со столов в офисах. В работах по ликвидации последствий землетрясения принимают участие пожарные, спасатели, военная полиция. К настоящему моменту удалось восстановить работу транспорта, энерго- и водоснабжение.
В середине июня в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе были зарегистрированы почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним данным, жертвами сейсмической активности тогда стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности были разрушены 22 тысячи жилых домов.
19 июня, 16:47
Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 30 человек
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