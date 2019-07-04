Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек

ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в китайской юго-западной провинции Сычуань возросло до 13, информации о жертвах пока не поступало, говорится в сообщении местных властей.

Ранее сообщалось о госпитализации трех человек.

Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в четверг в 10.17 по местному времени (05.17 мск) в уезде Гун городского округа Ибинь. Эпицентр землетрясения залегал на глубине восемь километров.

В результате землетрясения в дорожном покрытии и на стенах зданий появились глубокие трещины, в некоторых помещениях обвалился потолок, упала мебель, компьютеры и другие предметы со столов в офисах. В работах по ликвидации последствий землетрясения принимают участие пожарные, спасатели, военная полиция. К настоящему моменту удалось восстановить работу транспорта, энерго- и водоснабжение.