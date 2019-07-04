Военные доставили в Иркутскую область пять тонн хлора для дезинфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили 5 тонн хлора для дезинфекции пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщает в четверг ЦВО.

"Для дезинфекции пострадавших от паводка в район затопления авиатранспортом было доставлено 5 тонн хлора. Всего дезинфекции подлежат 5,1 тысячи домовладений с надворными туалетами, 49 социально-значимых объектов, семь источников водоснабжения, 30 общественных колодцев и скважин", - говорится в сообщении.

В ближайшее время военные специалисты радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа проведут дезинфекцию местности после спада воды в Тулунском районе.

В настоящее время военнослужащие проводят биологическую разведку местности и осуществляют подвоз технической воды для бытовых нужд местному населения и личному составу группировки войск ЦВО, задействованной в ликвидации последствий паводка, уточняет округ.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.