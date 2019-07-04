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РИА Новости

Военные доставили в Иркутскую область пять тонн хлора для дезинфекции

Вчера, 13:14
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© РИА Новости /  Светлана ЗадераПоследствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости /  Светлана Задера
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили 5 тонн хлора для дезинфекции пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщает в четверг ЦВО.
"Для дезинфекции пострадавших от паводка в район затопления авиатранспортом было доставлено 5 тонн хлора. Всего дезинфекции подлежат 5,1 тысячи домовладений с надворными туалетами, 49 социально-значимых объектов, семь источников водоснабжения, 30 общественных колодцев и скважин", - говорится в сообщении.
В ближайшее время военные специалисты радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа проведут дезинфекцию местности после спада воды в Тулунском районе.
В настоящее время военнослужащие проводят биологическую разведку местности и осуществляют подвоз технической воды для бытовых нужд местному населения и личному составу группировки войск ЦВО, задействованной в ликвидации последствий паводка, уточняет округ.
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Вчера, 11:36
МЧС просит не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области
Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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