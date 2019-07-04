Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Билеты на концерт Нино Катамадзе в Москве пока продаются в обычном режиме, отмена мероприятия может грозить артистке выплатой неустойки по существующему контракту, сообщили РИА Новости представители Crocus City Hall (объект холдинга Crocus Group).

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. При этом ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в другом объекте холдинга Crocus Group - Vegas City Hall.

"Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку", - рассказали представители концертного зала.

Кроме того, на данный момент продажа билетов проходит в обычном режиме, что, вероятно, связано с тем, что проведение концерта запланировано на следующий год.