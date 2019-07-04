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РИА Новости
Культура

Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Грузинская певица Нино Катамадзе . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Билеты на концерт Нино Катамадзе в Москве пока продаются в обычном режиме, отмена мероприятия может грозить артистке выплатой неустойки по существующему контракту, сообщили РИА Новости представители Crocus City Hall (объект холдинга Crocus Group).
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Также певица написала в соцсети, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было последним концертом в России. При этом ближайший концерт певицы запланирован на 27 марта 2020 года в другом объекте холдинга Crocus Group - Vegas City Hall.
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"Отмена мероприятия ограничена определенными условиями, просто так она не может отменить концерт, к тому же контракт предусматривает неустойку", - рассказали представители концертного зала.
Кроме того, на данный момент продажа билетов проходит в обычном режиме, что, вероятно, связано с тем, что проведение концерта запланировано на следующий год.
"Никто не возвращал билеты, все нормально, все в обычном режиме. Но до мероприятия очень много еще времени, поэтому нет такой тенденции, чтобы можно было отследить: хуже или лучше покупаются билеты. Все пока проходит в обычном режиме", - сообщили в компании.
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КультураНино КатамадзеМоскваГрузия
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