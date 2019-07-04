Ученые нашли в Трансильвании следы одного из древнейших убийств

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Европейские археологи обнаружили в одной из пещер на территории Румынии череп древнего кроманьонца, на котором сохранились однозначные следы того, что он был убит другим древним человеком при помощи дубинки примерно 33 тысячи лет назад. Результаты "расследования" ученых были опубликованы в журнале . Европейские археологи обнаружили в одной из пещер на территории Румынии череп древнего кроманьонца, на котором сохранились однозначные следы того, что он был убит другим древним человеком при помощи дубинки примерно 33 тысячи лет назад. Результаты "расследования" ученых были опубликованы в журнале PLoS One.

"Уровень развития культуры и технологий заметно вырос во время верхнего палеолита. Наше открытие показывает, что насилие и убийство уже стали в то время частью поведенческого "репертуара" первых кроманьонцев, населявших тогда юг Европы", — отмечают Катерина Харвати (Katerina Harvati) из университета Тюбингена (Германия) и ее коллеги.

В последние годы антропологи, палеонтологи и археологи начали активно интересоваться тем, когда наши предки начали убивать друг друга, вести войны и проявлять другие характерные уникальные негативные черты, присущие современным людям.

Эти исследования показывают, что война и смерть сопровождали человечество фактически на всей истории его существования. К примеру, ученые нашли массу свидетельств того, что неандертальцы были каннибалами и нашли следы первого убийства на Земле в знаменитой "яме костей", испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос. Череп одного из ее обитателей был проломлен другим древним человеком почти 430 тысяч лет назад.

Подобные открытия часто заставляют антропологов сомневаться в популярной теории, которую впервые озвучил французский просветитель Жан-Жака Руссо еще в конце 18 века.

Он предположил, что человек до появления цивилизации был своеобразным "благородным дикарем", и не отличался в плане агрессивности от животных, живя в гармонии с природой и окружающими. Убийства, войны и насилие, как предположил Руссо, возникли уже после зарождения цивилизации и появления частной собственности

Харвати и ее коллеги нашли еще одно подтверждение того, что человек перестал быть "благородным дикарем" задолго до появления цивилизации и иерархического общества, изучая артефакты и останки древних кроманьонцев, найденные в трансильванской пещере Цокловина еще в начале Великой Отечественной войны.

Эти находки долгое время вызывают споры среди археологов сразу по нескольким причинам. С одной стороны, они представляют собой один из самых древних следов кроманьонцев в Европе. С другой, их точную природу нельзя установить из-за того, что раскопки велись неправильно и информации об условиях их залегания не сохранились.

Вдобавок, одна из самых примечательных находок из Цокловины, череп мужчины, стал предметом небольшого скандала. Повторный его осмотр показал, что на поверхности черепной коробки есть несколько вмятин, шрамов и повреждений, описание которых отсутствует в статье, которую румынские археологи опубликовали в 1942 году.

Это заставило многих историков считать, что с черепом просто неаккуратно обращались после того, как он был извлечен из грунта. Другие исследователи посчитали, что авторы находки просто не заметили этих повреждений, и предположили, что они послужили причиной смерти этого кроманьонца. С ними не согласилась еще одна группа антропологов, посчитавшая, что эти повреждения появились на черепе уже после гибели человека и его захоронения.

Харвати и ее коллеги попытались разрешить эти споры и раскрыть природу повреждений на черепе, используя современные достижения физики и медицины. Заполучив доступ к артефакту, исследователи просканировали его при помощи томографа, создали его трехмерную модель и подготовили несколько реальных копий для проверки своих теорий.

Когда они изучили "рисунок" трещин на поверхности черепа, а также структуру поврежденных тканей, ученые пришли к выводу, что часть из них действительно появилась незадолго до смерти жителя Цокловины. Более того, археологи нашли однозначные намеки на то, что эти травмы послужили причиной гибели румынского кроманьонца.

Само по себе, подобное открытие не обязательно говорит о том, что древний обитатель Трансильвании был убит соплеменником или врагами. Аналогичные повреждения он мог получить, сорвавшись с обрыва, погибнув во время обвала пещеры или по любым иным естественным причинам без "помощи" других людей.

Руководствуясь этой идеей, ученые провели серию экспериментов на муляжах черепа, ударяя по нему дубиной, сбрасывая его с большой высоты или подвергая другим воздействиям, теоретически способным пробить черепную коробку и убить человека.

Эти опыты показали, что подобные повреждения можно нанести только в том случае, если несколько раз сильно ударить дубинкой, бейсбольной битой или другим тупым и округлым объектом по черепу кроманьонца, ударяя его со стороны лица.

Что интересно, первый удар, скорее всего, был неожиданным для ее обладателя, а от второго, смертельного, он пытался спастись. С другой стороны, ученые не исключают и того, что в этот момент кроманьонец уже был без сознания и начал падать в тот момент, когда его враг-левша попал по голове второй раз.