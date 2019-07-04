В Пушкинском районе Подмосковья назначен врио главы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совет депутатов Пушкинского муниципального района Московской области назначил временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Алексея Тимошина, говорится в пресс-релизе главного управления территориальной политики Подмосковья.
"Третьего июля 2019 года решением совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской области исполнение полномочий главы Пушкинского муниципального района возложено на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Тимошина Алексея Викторовича", - говорится в релизе.
Ранее временно исполняющим обязанности главы муниципалитета был заместитель главы администрации района Андрей Платонов.