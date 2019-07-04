Отреставрированный фильм Тарковского "Зеркало" выходит в повторный прокат

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Отреставрированный фильм Андрея Тарковского "Зеркало" выходит в повторный прокат в четверг, сообщается на официальном сайте киноконцерна "Мосфильм".

"Четвертого июля в повторный прокат выходит отреставрированная Киноконцерном "Мосфильм" картина "Зеркало" режиссера Андрея Тарковского (1974). Организаторы показа – Синематека журнала "Искусство кино" при поддержке ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм", - говорится в сообщении.

"Зеркало" стало знаковым для Тарковского фильмом-исповедью, построенным на сложных ассоциативных рядах и образах. Герой фильма (Олег Янковский) мучительно боится потерять любовь и понимание близких: матери, любимой женщины, сына. Он чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям.

Роли в фильме исполнили: Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Филипп Янковский, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская.

"Зеркало" получило приз "Давид ди Донателло" как лучший иностранный фильм, показанный в Италии в 1980 году. По опросу международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ, эта картина вошла в 100 лучших фильмов мирового кинематографа.