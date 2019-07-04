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РИА Новости

В РВИО поддержат создание "хайпового" сериала про историю Запада

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Иванов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Сергей Иванов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) готово поддержать "хайповый" фильм про какие-либо события в истории Запада, заявил председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он выступил в четверг в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции речь зашла о том, что на Западе снимаются сериалы, искажающие российскую историю, и рассчитанные на массовый интерес. В связи с этим Иванову был задан вопрос, надо ли снять в России "хайповый" сериал о каких-либо известных событиях западной истории - например, про "Мюнхенский сговор" 1938 года или работу бывшего нациста Вернера фон Брауна в послевоенной ракетной программе США, и готово ли РВИО поддержать такую идею.
"Готовы. Только сначала нужен сюжет - творческий. Если мы увидим творческий сюжет, мы всячески его будем поддерживать", - ответил Иванов.
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
Вчера, 12:18
РВИО: 80-летие Второй мировой войны ознаменуется антироссийскими фейками
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Российское военно-историческое обществоСергей Иванов (политик)РоссияОбщество
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