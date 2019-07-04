В РВИО поддержат создание "хайпового" сериала про историю Запада

Он выступил в четверг в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции речь зашла о том, что на Западе снимаются сериалы, искажающие российскую историю, и рассчитанные на массовый интерес. В связи с этим Иванову был задан вопрос, надо ли снять в России "хайповый" сериал о каких-либо известных событиях западной истории - например, про "Мюнхенский сговор" 1938 года или работу бывшего нациста Вернера фон Брауна в послевоенной ракетной программе США, и готово ли РВИО поддержать такую идею.