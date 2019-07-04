Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:02Z
https://ria.ru/20190704/1556200120.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155584/54/1555845492_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_79baa3b645eb69a89169ccb6a8145518.jpg
РИА Новости

В Казахстане начали передислокацию воинской части вблизи Арыси после ЧП

Вчера, 13:02
265
© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 4 июл – РИА Новости. Работы по передислокации воинской части после взрывов боеприпасов начались в городе Арысь на юге Казахстана, сообщил в четверг заместитель министра обороны страны Тимур Дандыбаев.
Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
3 июля, 08:18
Власти Казахстана объявили о налоговых каникулах для жителей Арыси
"Начаты работы по передислокации воинской части. В настоящее время осуществляется перегрузка инженерных боеприпасов, стрелкового оружия. Ход очистки города и работы по утилизации фрагментов боеприпасов, вопросы передислокации войсковой части находятся на личном контроле министра обороны Казахстана", - сказал Дандыбаев на пресс-конференции.
400001
Обсудить 0
Пожар в воинской части в КазахстанеВ мире
Рекомендуем
Полиция во время митинга в Нур-Султане
В Алма-Ате четырех человек арестовали за подготовку незаконных митингов
РИА
Новости
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали, когда могут начаться поставки С-400
В Kaspersky Lab рассказали о вирусе-шпионе, который СМИ связывали с Китаем
Лента
новостей
Источник: в Афганистане десятки людей пострадали при обстреле рынка
Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови
В Минске начался допрос представителей поставщика фейерверков для салюта
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве
Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске
Канадский фрегат Торонто и британский эсминец Дункан прибыли в морской порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
Лента новостейМолния