В Казахстане начали передислокацию воинской части вблизи Арыси после ЧП

НУР-СУЛТАН, 4 июл – РИА Новости. Работы по передислокации воинской части после взрывов боеприпасов начались в городе Арысь на юге Казахстана, сообщил в четверг заместитель министра обороны страны Тимур Дандыбаев.

Ранее минобороны Казахстана сообщало, что на арсенале рядом с Арысью, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, включая двух военных, погибли. Жителей эвакуировали, в субботу 29 июня им разрешили вернуться в город после завершения его очистки от боеприпасов и их фрагментов.