В Kaspersky Lab рассказали о вирусе-шпионе, который СМИ связывали с Китаем

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В "Лаборатории Касперского" изучили ряд образцов вредоносного программного обеспечения, которое в СМИ связывают с китайскими спецслужбами, и подтвердили активность вируса, но назвать его авторов не могут.

Ранее издание The Guаrdian сообщило, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионское приложение на смартфоны туристов, которые прибывают из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район.

По информации издания, было установлено, что пассажиров на пограничном контроле якобы просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают приложение, которое извлекает переписку и личную информацию владельца. Вирус сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям. Также с аппарата "утекает" информация об интересах пользователя, читаемых книгах и даже музыкальных пристрастиях.

Программу устанавливают только на Android-смартфоны. В случае, если у туриста iPhone, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, а потом аппарат возвращают обратно. Пограничники удаляли приложение с телефонов до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу после прохождения границы.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала активность подобного вредоносного ПО, однако определить его авторов не представляется возможным. Для защиты своих клиентов "Лаборатория Касперского" фокусируется исключительно на техническом анализе киберугроз и предоставлении индикаторов компрометации, поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть предположение о том, кто вовлечен в распространение этого троянца", - говорится в сообщении пресс-службы "Лаборатории Касперского".