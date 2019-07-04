В Kaspersky Lab рассказали о вирусе-шпионе, который СМИ связывали с Китаем

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В "Лаборатории Касперского" изучили ряд образцов вредоносного программного обеспечения, которое в СМИ связывают с китайскими спецслужбами, и подтвердили активность вируса, но назвать его авторов не могут.
Ранее издание The Guаrdian сообщило, что китайские пограничники тайно устанавливают шпионское приложение на смартфоны туристов, которые прибывают из Киргизии через Синьцзян-Уйгурский автономный район.
По информации издания, было установлено, что пассажиров на пограничном контроле якобы просят разблокировать телефоны, забирают их на время, а потом тайно устанавливают приложение, которое извлекает переписку и личную информацию владельца. Вирус сканирует файлы устройства на предмет экстремистского содержания и передает отчет властям. Также с аппарата "утекает" информация об интересах пользователя, читаемых книгах и даже музыкальных пристрастиях.
Программу устанавливают только на Android-смартфоны. В случае, если у туриста iPhone, таможенники подключают его к специальному устройству, которое сканирует файлы, а потом аппарат возвращают обратно. Пограничники удаляли приложение с телефонов до возврата владельцам, однако некоторые туристы обнаруживали программу после прохождения границы.
27 января, 08:00Вводится кибердиктатура: отныне покарать могут каждого
"Лаборатория Касперского" зафиксировала активность подобного вредоносного ПО, однако определить его авторов не представляется возможным. Для защиты своих клиентов "Лаборатория Касперского" фокусируется исключительно на техническом анализе киберугроз и предоставлении индикаторов компрометации, поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть предположение о том, кто вовлечен в распространение этого троянца", - говорится в сообщении пресс-службы "Лаборатории Касперского".
Также в компании отметили, что обнаруженный зловред представляет собой шпионское ПО, которое может получить доступ к данным, хранящимся на SIM-карте, в том числе к телефонному номеру, названию оператора, IP-адресу, контактам, SMS, а также к данным из многих приложений.