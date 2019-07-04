МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Сеть 5G может целиком покрыть Москву к 2021 году, рассказал РИА Новости заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько в кулуарах Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что осенью в столице появится 4 пилотных зоны 5G от четырех основных операторов связи.

"Я думаю, что массово во всем городе - это где-то 21 год. Потому что у нас огромное количество нормативных ограничений, с которыми надо работать. Зона для 5G будет появляться в наиболее востребованных регионах, наиболее востребованных местах, где большая плотность жителей, плотность бизнеса. Сейчас мы выбрали 4: это Тверская, ВДНХ, территория МГУ и Сколково, то дальше это будет распространяться в парки, туда, где проходят массовые мероприятия, такая территория как Москва-Сити или наши научные центры", - сказал Горбатько.

Он добавил, что пилотные зоны будут работать и как точка доступа, а также будет доступно оборудование для бизнеса, где бизнес-разработчики смогут начать тестировать данные технологии для создания своих сервисов.

"У нас будут запущены сети 5G как технологии передачи - среда доступа, и будет запущено оборудование, на котором можно будет разворачивать сервисы, не важно, в какой области, в образовании, градостроительстве, ЖКХ, отрасли по дополненной реальности, виртуальной реальности, больших массивов данных на данных зонах. Это оборудование будет доступно для всего бизнеса. На базе департамента мы создаем лаборатории", - сказал Горбатько.

Он уточнил, что это будет реализовано до конца года.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.