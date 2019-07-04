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РИА Новости
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Сеть 5G может целиком покрыть Москву к 2021 году

Вчера, 13:05
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМосковский урбанистический форум. День первый
Московский урбанистический форум. День первый
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Сеть 5G может целиком покрыть Москву к 2021 году, рассказал РИА Новости заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько в кулуарах Московского урбанистического форума.
Он напомнил, что осенью в столице появится 4 пилотных зоны 5G от четырех основных операторов связи.
"Я думаю, что массово во всем городе - это где-то 21 год. Потому что у нас огромное количество нормативных ограничений, с которыми надо работать. Зона для 5G будет появляться в наиболее востребованных регионах, наиболее востребованных местах, где большая плотность жителей, плотность бизнеса. Сейчас мы выбрали 4: это Тверская, ВДНХ, территория МГУ и Сколково, то дальше это будет распространяться в парки, туда, где проходят массовые мероприятия, такая территория как Москва-Сити или наши научные центры", - сказал Горбатько.
Он добавил, что пилотные зоны будут работать и как точка доступа, а также будет доступно оборудование для бизнеса, где бизнес-разработчики смогут начать тестировать данные технологии для создания своих сервисов.
"У нас будут запущены сети 5G как технологии передачи - среда доступа, и будет запущено оборудование, на котором можно будет разворачивать сервисы, не важно, в какой области, в образовании, градостроительстве, ЖКХ, отрасли по дополненной реальности, виртуальной реальности, больших массивов данных на данных зонах. Это оборудование будет доступно для всего бизнеса. На базе департамента мы создаем лаборатории", - сказал Горбатько.
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Он уточнил, что это будет реализовано до конца года.
В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.
Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.
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MUF 2019Московский урбанистический форум 2019МоскваТехнологии
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