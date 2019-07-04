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РИА Новости

На Кутузовском проспекте восстановили движение после падения дерева

Вчера, 12:56
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте, ранее частично ограниченное из-за падения дерева на проезжую часть, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что три полосы перекрыты для движения транспорта на Кутузовском проспекте на западе Москвы после падения на проезжую часть дерева.
"Движение после частичного ограничения восстановлено", - рассказал представитель столичной Госавтоинспекции.
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Кутузовский проспектГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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На Кутузовском проспекте перекрыли три полосы из-за упавшего дерева
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