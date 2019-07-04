На Кутузовском проспекте восстановили движение после падения дерева

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте, ранее частично ограниченное из-за падения дерева на проезжую часть, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что три полосы перекрыты для движения транспорта на Кутузовском проспекте на западе Москвы после падения на проезжую часть дерева.