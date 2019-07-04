В Приангарье начали проверку соблюдения правил строительства дамбы в Тулуне

Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что дамбу в Тулуне строила компания, директором которой являлся отец Руслана Болотова, который в то время возглавлял региональный минстрой, а в настоящее время является главой правительства Иркутской области и заместителем губернатора. Болотов сегодня также возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Прокуратурой области 2 июля начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне", - сказал представитель прокуратуры.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.