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РИА Новости

В Приангарье начали проверку соблюдения правил строительства дамбы в Тулуне

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛюди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что дамбу в Тулуне строила компания, директором которой являлся отец Руслана Болотова, который в то время возглавлял региональный минстрой, а в настоящее время является главой правительства Иркутской области и заместителем губернатора. Болотов сегодня также возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"Прокуратурой области 2 июля начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне", - сказал представитель прокуратуры.
Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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