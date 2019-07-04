ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму правозащитницу Чудновец

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Партия ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу правозащитницу Евгению Чудновец, сообщает в четверг региональный избирком.

"Политической партией "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" (выдвинута) кандидатура Чудновец Евгении Аркадьевны", - говорится в сообщении.

Избирком отмечает, что кандидатов на довыборы в Госдуму по Серовскому округу представили еще четыре партии. Так, партия "Зеленые" выдвинула председателя совета регионального отделения партии, адвоката Игоря Рузакова, партия "Коммунисты России" - члена Центрального комитета партии Дмитрия Зенова, партия "Справедливая Россия" - фельдшера из Новолялинской районной больницы Алексея Коровкина, партия КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.

Теперь кандидаты от партий в срок до 23 июля включительно должны представить в избирком документы для выдвижения. Для кандидатов-самовыдвиженцев срок – до 12 июля включительно.

Ранее документы для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому округу подали Ирина Скачкова от партии "Яблоко" и фигурант так называемого "лондонского списка" уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмен Сергей Капчук, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, в 2016 году была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых.