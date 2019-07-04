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РИА Новости

ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму правозащитницу Чудновец

Вчера, 12:52
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© Фото : со страницы "ВКонтакте"Евгения Чудновец
Евгения Чудновец
© Фото : со страницы "ВКонтакте"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Партия ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу правозащитницу Евгению Чудновец, сообщает в четверг региональный избирком.
"Политической партией "Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России" (выдвинута) кандидатура Чудновец Евгении Аркадьевны", - говорится в сообщении.
Избирком отмечает, что кандидатов на довыборы в Госдуму по Серовскому округу представили еще четыре партии. Так, партия "Зеленые" выдвинула председателя совета регионального отделения партии, адвоката Игоря Рузакова, партия "Коммунисты России" - члена Центрального комитета партии Дмитрия Зенова, партия "Справедливая Россия" - фельдшера из Новолялинской районной больницы Алексея Коровкина, партия КПРФ - депутата думы Качканарского городского округа Габбаса Даутова.
Теперь кандидаты от партий в срок до 23 июля включительно должны представить в избирком документы для выдвижения. Для кандидатов-самовыдвиженцев срок – до 12 июля включительно.
Заседание Госдумы РФ
24 июня, 16:11
Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов на довыборы в Госдуму
Ранее документы для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому округу подали Ирина Скачкова от партии "Яблоко" и фигурант так называемого "лондонского списка" уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмен Сергей Капчук, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество.
Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, в 2016 году была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых.
Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи, за что получила шесть месяцев колонии. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и в марте 2017 года Курганский областной суд отменил приговор.
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Евгения ЧудновецЛДПРГосдума РФПолитика
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