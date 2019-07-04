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РИА Новости
Культура

В Москве впервые покажут бродвейский мюзикл "Титаник"

Вчера, 12:52
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьера бродвейского шоу "Titanic. The Musical" состоится в Москве 27 августа на сцене Московского Дворца Молодежи, постановку покажут в России впервые, сообщается на официальном сайте площадки.
"На сцене Московского Дворца Молодежи 27, 28, 29, 20, 31 августа и 1 сентября 2019 года состоится премьера бродвейского шоу "Titanic. The Musical" на английском языке с русскими субтитрами. Это легендарная история, основанная на реальных событиях, мюзикл, который по-настоящему влюбил в себя весь мир", - говорится в сообщении.
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Гости постановки увидят последние часы 14 апреля 1912, когда "непотопляемый корабль" Титаник столкнулся с айсбергом и начал тонуть. Создатели мюзикла сосредоточили внимание на историях и мечтах каждого пассажира. Автором музыки и песен оригинальной постановки выступил композитор Мори Йестон, автором либретто - Питер Стоун.
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