В Тулуне четвероклассник рассказал о помощи пострадавшим от паводка

"Народу не хватает, вот я и пришел помогать. Я сам казак, у нас поехали там помогать по всем участкам территории, где вода затопила. Я пришел, помощников здесь не было, чтобы фуры разрушать, вот, я начал помогать всем с первого дня. Потом пошел в волонтеры записался, чтобы это официально все шло", - рассказывает 21-летний Кабанов.