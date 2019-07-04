В Тулуне четвероклассник рассказал о помощи пострадавшим от паводка

ТУЛУН (Иркутская область), 4 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Владимир Кабанов и его 10-летний брат Кирилл рассказали, что сразу после начала паводков в Иркутской области решили помогать пострадавшим и пошли работать на раздаче гуманитарной помощи.
"Народу не хватает, вот я и пришел помогать. Я сам казак, у нас поехали там помогать по всем участкам территории, где вода затопила. Я пришел, помощников здесь не было, чтобы фуры разрушать, вот, я начал помогать всем с первого дня. Потом пошел в волонтеры записался, чтобы это официально все шло", - рассказывает 21-летний Кабанов.
По словам Кабанова, рабочий день у него заканчивается примерно в 20.00, а после работы на выдаче гуманитарной помощи идет охранять район Мясокомбинат.
"Там мародеры ходят. Ко мне домой два подходили...", - рассказал Владимир.
С ним работать пришел его младший 10-летний брат. Четвероклассник сам решил помогать пострадавшим получать воду.
"Я захотел помогать, потому что захотелось. Три часа где-то точно стою. Третий день уже работаю, подаю воду, памперсы, что просят для детей", - рассказал четвероклассник.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.