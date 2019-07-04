В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, заявил РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет", - сказал Богинский.

По его словам, Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей. "Он будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи", - уточнил собеседник агентства.

Так как проект создается и под морскую авиацию, то для летчиков предусмотрено использование специальных костюмов, а под них – адаптация кабины экипажа. Вертолет предусматривается как в транспортном, так и в десантном вариантах.