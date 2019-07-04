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РИА Новости
Новое оружие России

В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет

Вчера, 12:52
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© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, заявил РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет", - сказал Богинский.
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По его словам, Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей. "Он будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи", - уточнил собеседник агентства.
Так как проект создается и под морскую авиацию, то для летчиков предусмотрено использование специальных костюмов, а под них – адаптация кабины экипажа. Вертолет предусматривается как в транспортном, так и в десантном вариантах.
На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку этих машин для арктической группировки был подписан с министерством обороны РФ в феврале 2016 года. Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от минус 40 и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.
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