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РИА Новости

ГД может в весеннюю сессию принять девять законов, касающихся нацпроектов

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Государственная дума планирует рассмотреть 24 законопроекта, направленных на реализацию национальных проектов, 9 из них могут быть приняты нижней палатой парламента в весеннюю сессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"По поручению президента Владимира Владимировича Путина Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов", - сказал Володин журналистам.
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По его словам, Госдума планирует "рассмотреть из 24 приоритетных законопроектов, которые должно подготовить правительство, 9 – в весеннюю сессию и 15 – в осеннюю". Политик подчеркнул, что решение вопросов, от которых зависит уровень жизни россиян - поддержка семей, доступность жилья, развитие цифровых технологий - нельзя откладывать.
Путин 3 июля на совещании с членами правительства дал поручение об ускоренной подготовке всех необходимых для реализации нацпроектов законопроектов, а законодателям - принять их по возможности до конца текущей весенней сессии.
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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