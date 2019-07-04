ГД может в весеннюю сессию принять девять законов, касающихся нацпроектов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Государственная дума планирует рассмотреть 24 законопроекта, направленных на реализацию национальных проектов, 9 из них могут быть приняты нижней палатой парламента в весеннюю сессию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов", - сказал Володин журналистам.

По его словам, Госдума планирует "рассмотреть из 24 приоритетных законопроектов, которые должно подготовить правительство, 9 – в весеннюю сессию и 15 – в осеннюю". Политик подчеркнул, что решение вопросов, от которых зависит уровень жизни россиян - поддержка семей, доступность жилья, развитие цифровых технологий - нельзя откладывать.