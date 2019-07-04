Комиссия Минздрава начала работу в подольской больнице, где умер мужчина

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Комиссия подмосковного Минздрава работает в больнице Подольска, где погиб мужчина, обстоятельства его смерти устанавливаются, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Подольске врач приёмного отделения не вызвала реаниматолога пациенту с инсультом. Медики скорой пытались, но не смогли помочь ему самостоятельно, мужчина умер.

"Министерство здравоохранения Московской области по факту случившегося проводит служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Подольской ГКБ работает специальная комиссия Минздрава", - сообщили в ведомстве.