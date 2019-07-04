Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:47Z
https://ria.ru/20190704/1556199525.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Комиссия Минздрава начала работу в подольской больнице, где умер мужчина

Вчера, 12:47
1242
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Комиссия подмосковного Минздрава работает в больнице Подольска, где погиб мужчина, обстоятельства его смерти устанавливаются, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что в Подольске врач приёмного отделения не вызвала реаниматолога пациенту с инсультом. Медики скорой пытались, но не смогли помочь ему самостоятельно, мужчина умер.
Автомобиль скорой медицинской помощи
26 февраля, 11:09
В больнице Татарстана пациент с ножом в спине вышел покурить
"Министерство здравоохранения Московской области по факту случившегося проводит служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Подольской ГКБ работает специальная комиссия Минздрава", - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры, добавляется в сообщении.
0014241
Обсудить 3
Московская областьПодольскПроисшествия
Рекомендуем
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
РИА
Новости
Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Обвиняемого в убийстве сотрудницы Мариинки нашли мертвым, сообщил источник
Лента
новостей
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку перевезут на лечение в Москву
В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
Уголовное дело возбудили против бывшего главы "Автодора"
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС раскрыла картель при поставках витаминов
СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
Раковые клетки
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Наручники на решетке
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Житель Вологды получил семь лет колонии за избиение восьмимесячного сына
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния