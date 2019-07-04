Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:43Z
https://ria.ru/20190704/1556199314.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Украину могут использовать, чтобы ЕС покупал СПГ у США, считает эксперт

Вчера, 12:43
5457
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сбои в транзите российского газа через Украину вполне вероятны, - это не в интересах самой Украины, но ее могут использовать для обвинений в ненадежности России, чтобы заставить европейцев покупать американский СПГ, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.
Руководитель газового дивизиона "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов ранее в четверг заявил, что "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года ожидает сбоя в транзите российского газа длительностью около трех месяцев. После этого исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" вынужден ожидать полного прекращения транзита газа из России после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая
Вчера, 08:00
"Газпром" вытесняет американский СПГ из Европы
"Думаю, что срыв переговоров украинской стороной и сбой транзита предстоящей зимой - вероятный сценарий, хотя это, очевидно, не в интересах Украины. Но ее могут использовать для того, чтобы обвинить Россию в ненадежности и заставить европейцев покупать американский СПГ по более высокой цене", - считает Гривач.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию.
43101173
Обсудить 8
Нафтогаз УкраиныСШАУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Игорь Коломойский
Коломойский объяснил, чем конфликт в Донбассе выгоден США
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
ГПУ направила запрос в офис Зеленского из-за заявления его пресс-секретаря
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Грузинская певица Нино Катамадзе
Нино Катамадзе грозит выплата неустойки за отмену концерта в Москве
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния