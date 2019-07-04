Украину могут использовать, чтобы ЕС покупал СПГ у США, считает эксперт

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сбои в транзите российского газа через Украину вполне вероятны, - это не в интересах самой Украины, но ее могут использовать для обвинений в ненадежности России, чтобы заставить европейцев покупать американский СПГ, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Руководитель газового дивизиона "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов ранее в четверг заявил, что "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года ожидает сбоя в транзите российского газа длительностью около трех месяцев. После этого исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" вынужден ожидать полного прекращения транзита газа из России после 2019 года, а не только в первом квартале 2020 года.

"Думаю, что срыв переговоров украинской стороной и сбой транзита предстоящей зимой - вероятный сценарий, хотя это, очевидно, не в интересах Украины. Но ее могут использовать для того, чтобы обвинить Россию в ненадежности и заставить европейцев покупать американский СПГ по более высокой цене", - считает Гривач.