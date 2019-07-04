В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России

Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Салютные установки и сами фейерверочные изделия, из-за которых на салюте в Минске погибла женщина, были приобретены у российской компании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске. Ведомство сообщило, что не менее десяти граждан получили телесные повреждения в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, разрушены салютные установки. Минобороны сообщило, что предположительная причина подрывов фейерверков – некачественные заряды калибра 195 мм, но отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс", город Сергиев Посад", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Комментарием компании РИА Новости не располагает.

Там отмечается, что комиссией министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.