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РИА Новости

В Белоруссии заявили, что фейерверки для салюта были куплены в России

Вчера, 12:41
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
© Sputnik
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Салютные установки и сами фейерверочные изделия, из-за которых на салюте в Минске погибла женщина, были приобретены у российской компании, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске. Ведомство сообщило, что не менее десяти граждан получили телесные повреждения в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, разрушены салютные установки. Минобороны сообщило, что предположительная причина подрывов фейерверков – некачественные заряды калибра 195 мм, но отрабатываются иные возможные версии произошедшего.
Вчера, 12:18
Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске
"Салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс", город Сергиев Посад", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
Комментарием компании РИА Новости не располагает.
Там отмечается, что комиссией министерства обороны продолжается служебное расследование по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.
"Для исключения "человеческого фактора" - неправильной эксплуатации установок и изделий - в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя", - отметили в министерстве.
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Вчера, 10:25
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
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РИА
Новости
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
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