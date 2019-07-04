В РПЦ заявили, что обратят внимание на сериал Netflix о семье Николая II

Сериал из шести эпизодов о последних годах династии Романовых вышел во вторник. Он содержит также мнения экспертов и элементы исторической реконструкции. Однако пользователи Сети обратили внимание на неточности. В частности, в фильме фигурирует Красная площадь с мавзолеем Ленина, хотя действие происходит в 1905 году. А вместо Верхотурского монастыря показана обитель Хор Вирап в Армении.