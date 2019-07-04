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РИА Новости
Культура

В РПЦ заявили, что обратят внимание на сериал Netflix о семье Николая II

Вчера, 12:40
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© РИА НовостиРоссийский император Николай II и мператрица Александра Федоровна в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых
Российский император Николай II и мператрица Александра Федоровна в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых
© РИА Новости
Российский император Николай II и мператрица Александра Федоровна в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В Екатеринбургской епархии обратят внимание на сериал "Последние цари" (The Last Czars) от Netflix, заявила РИА Новости пресс-секретарь митрополии Анжела Тамбова.
Сериал из шести эпизодов о последних годах династии Романовых вышел во вторник. Он содержит также мнения экспертов и элементы исторической реконструкции. Однако пользователи Сети обратили внимание на неточности. В частности, в фильме фигурирует Красная площадь с мавзолеем Ленина, хотя действие происходит в 1905 году. А вместо Верхотурского монастыря показана обитель Хор Вирап в Армении.
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Собеседница агентства подчеркнула, что обществу не хватает достоверной информации о царской семье.
"Если за последние 20 лет появились книги, публицистическая и научная литература, исследования, портал "Царская семья.рф", появились документальные фильмы, то что касается художественного кино — действительно, не хватает очень", — добавила Тамбова.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
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КультурарелигияNetflixНиколай IIРоссия
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