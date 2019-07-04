Корабли НАТО зашли в порт Одессы

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
"Первым <...> был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2, канадский фрегат Toronto. <...> За ним зашел <...> британский эсминец D37 Duncan. Вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand", — уточняет СМИ.
Все четыре корабля входят в постоянную группировку альянса, которая несет боевое дежурство в Средиземноморье. Флагманом является Toronto.
Совместные военные маневры НАТО и Украины Sea Breeze 2019 продлятся до 12 июля. В российском МИД отмечали, что их проведение — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает, что эти учения больше напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", но в случае необходимости России есть чем ответить на возможные провокации. При этом депутат напомнил, что агрессия стран НАТО нарастает.
3 июля, 14:18Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.