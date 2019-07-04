Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевидна Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.