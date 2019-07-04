Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:36Z
https://ria.ru/20190704/1556198903.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/91/1556209165_0:263:3055:1981_1036x0_80_0_0_7d4a67669d2df4bebd76e1adbb7fc8cc.jpg
РИА Новости

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Вчера, 12:36
6898
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанадский фрегат "Торонто" и британский эсминец "Дункан" прибыли в морской порт Одессы
Канадский фрегат Торонто и британский эсминец Дункан прибыли в морской порт Одессы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".

"Первым <...> был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2, канадский фрегат Toronto. <...> За ним зашел <...> британский эсминец D37 Duncan. Вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand", — уточняет СМИ.

Все четыре корабля входят в постоянную группировку альянса, которая несет боевое дежурство в Средиземноморье. Флагманом является Toronto.
Совместные военные маневры НАТО и Украины Sea Breeze 2019 продлятся до 12 июля. В российском МИД отмечали, что их проведение — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает, что эти учения больше напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", но в случае необходимости России есть чем ответить на возможные провокации. При этом депутат напомнил, что агрессия стран НАТО нарастает.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
3 июля, 14:18
Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
279674699
Обсудить 10
Sea BreezeНАТОУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Было сказано -- в случае агрессии будут удары как по военной технике, так и по центрам принятий решений, где бы они не находились. Плавайте, пока мы вам это разрешаем...
4 июля, 13:08
Не лайкаю либерастов
6495237
Не, ну понятно страны НАТО на учениях будет представлять несколько кораблей, а украинский парусно-весельный флот, чем представлен будет, если 2/3 их флота намертво приварено к пирсу в военных портах Крыма, чтобы не потонули, а остальной представлен баржами, которые за кавунами ходят? Самое интересное, они сами забирать его не хотят, предполагаю, причина банальна, денег на содержание нет.
4 июля, 13:15
Себекхотеп III
47201012
Рекомендуем
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Военные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму
Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Украина идет стопами США. С тем же успехом
Уголовное дело возбудили против бывшего главы "Автодора"
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Участники марша националистов во Львове
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков"
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
"Мы не способны договариваться". Обманутые мечты о вступлении в ЕС
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Наньтун
Газ дешевеет, потому что нефть дорожает: началась новая эпоха
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Названы самые дорогие российские бренды
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
Лента новостейМолния